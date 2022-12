Covid:in Calabria impennata di contagi (+1.151) e un decesso

(ANSA) - CATANZARO, 06 DIC - Nuova impennata dei contagi in Calabria: sono 1.151, ieri erano appena 276, i casi riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte di 5.151 tamponi eseguiti e un tasso che dal 15,21 guadagna oltre sette punti e risale repentinamente al 22,35%. C'è da registrare anche un decesso che porta il totale delle vittime a 3.135. Scende di un'unità il numero dei ricoverati nei reparti di cura (150), mentre l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive aumenta per un ingresso in più (5).

I guariti sono 590.734 (+962), gli attualmente positivi 7.560 (+188) e gli isolati a domicilio 7.405 (+188).

Ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - le persone risultate positive al Coronavirus sono 601.429. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.029.371.

A livello provinciale, i casi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 1748 (39 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1704 in isolamento domiciliare); casi chiusi 103404 (103008 guariti, 396 deceduti); Cosenza: casi attivi 2320 (57 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2263 in isolamento domiciliare); casi chiusi 175330 (173953 guariti, 1377 deceduti); Crotone: casi attivi 270 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 264 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57605 (57334 guariti, 271 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 2571 (37 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2534 in isolamento domiciliare); casi chiusi 199208 (198326 guariti, 882 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 462 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 451 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51235 (51045 guariti, 190 deceduti).

(ANSA).