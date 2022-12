Prodotti tipici made in Calabria, a Catanzaro "Red village"

(ANSA) - CATANZARO, 03 DIC - Un'ambientazione particolare grazie a tante casette di legno colorate di rosso, e tanti prodotti tipici ed unici made in Calabria: sono questi gli "ingredienti" del Red Village di Catanzaro, il festival dei prodotti enogastronomici calabresi. Il centro storico, in questo fine settimana, si appresta a diventare un vero e proprio villaggio del buon gusto che si pone come obiettivo quello di far conoscere, ai tanti calabresi e non solo, prodotti di prima qualità esportati anche fuori dai confini nazionali.

Saranno presenti i vini di tutte le principali cantine calabresi, nella "Casa dei vini di Calabria" gestita dall'Enoteca Regionale, nonché gli oli Dop e Igp. Sarà Arrivo, inoltre, un Oil Bar curato dall'Arsac nella "Casa degli oli di Calabria", per imparare a conoscere la qualità dell'olio e a distinguere pregi e difetti. Si tratta di un vero e proprio "itinerario" culinario che spazia dai mari ai monti della Calabria, dai prodotti ittici lavorati e cucinati alla maniera calabrese a quelli dell'entroterra come le patate silane, le castagne del Reventino, la cipolla rossa di Tropea, il Bergamotto, il Cedro, le Clementine IGP, salumi e formaggi, le nocciole, i dolciumi tipici e innovativi, veri e propri ambasciatori della Calabria in tavola. Non manca il "padrone di casa" l'illustrissimo morzello catanzarese preparato secondo il disciplinare De.C.O. e servito nell'apposita pitta, ovvero un pane a forma di ciambella.

L'ingresso al Red Village è completamente gratuito e oltre alle aree espositive è possibile degustare i tanti prodotti calabresi famosi in tutto il mondo. C'è, infatti, un'area food dove poter pranzare o cenare comodamente seduti tutti insieme in piazza . A fare da cornice alla kermesse, oltre ai palazzi storici, ai monumenti e alle chiese di Catanzaro diversi e variegati eventi ma soprattutto la piazza e il centro storico arredati con luci rosse e casette rosse con spettacoli musicali e di cabaret ma anche lezioni ed esposizioni finalizzati a far conoscere il grande giacimento enogastronomico della Calabria.

