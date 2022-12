Covid: in Calabria contagi stabili, una vittima

(ANSA) - CATANZARO, 01 DIC - Contagi da Covid 19 stabili in Calabria. Nelle ultime ore sono stati 533 con un tasso di positività del 15,44% rispetto al 16,85% di ieri. Nello stesso arco temporale si è verificato un decesso che porta il totale da inizio pandemia a 3.128. Negli ospedali - nel saldo tra ingressi e uscite - ci sono tre ricoverati in meno in area medica (139) mentre restano stabili a 7 quelli in terapia intensiva. I casi attivi sono 6.890 (+19), gli isolati a domicilio 6.744 (+22) ed i nuovi guariti 513. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 4.012.913 con 598.087 positivi.

A livello territoriale i casi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 1607 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1579 in isolamento domiciliare); casi chiusi 102564 (102168 guariti, 396 deceduti). Cosenza: casi attivi 2152 (64 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2088 in isolamento domiciliare); casi chiusi 174544 (173169 guariti, 1375 deceduti). Crotone: casi attivi 255 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 253 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57468 (57197 guariti, 271 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2203 (33 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2168 in isolamento domiciliare); casi chiusi 198534 (197657 guariti, 877 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 477 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 461 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51022 (50832 guariti, 190 deceduti). (ANSA).