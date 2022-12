Carabinieri: cerimonia consegna basco rosso a 'Cacciatori'

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 01 DIC - Questa mattina, nella base Luigi Razza di Vibo Valentia, sede dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, alla presenza del comandante interregionale Culqualber, gen. Riccardo Galletta, del prefetto Roberta Lulli, e delle autorità civili e militari, si è tenuta la cerimonia per il conseguimento della specializzazione per addetti a Squadroni Eliportati Cacciatori. Sono 27 i militari di ogni ordine e grado che, al termine di un impegnativo percorso addestrativo di sette settimane incentrato su tecniche di pattugliamento e di combattimento in aree urbane e montuose, tenuto dai carabinieri del 1° Rgt. Paracadutisti "Tuscania", hanno ricevuto dalle mani del generale Pietro Salsano, comandante della Legione Carabinieri Calabria, il basco rosso, simbolo dell'appartenenza al reparto speciale. I nuovi Cacciatori verranno ora assegnasti agli Squadroni Eliportati dove si cimenteranno in attività di pattugliamento nelle aree più impervie e difficili fornendo anche supporto all'Arma territoriale nell'opera di contrasto alla criminalità organizzata. (ANSA).