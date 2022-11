"Parcheggi selvaggi" a Catanzaro, "pugno duro" del Comune

(ANSA) - CATANZARO, 30 NOV - "Pugno duro" dell'Amministrazione comunale di Catanzaro contro i "parcheggi selvaggi" lungo corso Mazzini, specialmente nelle ore serali e notturne. A riferirlo è una nota dell'ufficio stampa del Comune.

"I vigili urbani - si aggiunge nel comunicato - sono intervenuti elevando molte multe per divieto di sosta ai proprietari dei veicoli parcheggiati lungo la via principale della città.

Parcheggi effettuati attraverso lo spostamento abusivo delle fioriere, con conseguente violazione del Codice della strada.

Gli stessi vasi ornamentali sono stati riposizionati correttamente".

"Il controllo da parte della Polizia locale, su input del sindaco, Nicola, Fiorita - è detto ancora nella nota - sarà permanente tutti i weekend, nelle ore serali, al fine di scongiurare rischi per la sicurezza della circolazione. Le telecamere della videosorveglianza installate nel centro storico saranno un valido strumento, oltre che un deterrente, per identificare gli eventuali trasgressori". (ANSA).