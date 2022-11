Banco alimentare:Calabria, raccolte 130 t. beni in un giorno

(ANSA) - MONTALTO UFFUGO, 30 NOV - La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è ripartita senza le restrizioni determinate dal Covid degli ultimi due anni ed in Calabria, grazie alla collaborazione dei 4.500 volontari coinvolti, che hanno accolto i clienti dei 500 punti vendita aderenti sono state raccolte 130 tonnellate di beni di prima necessità. Si tratta di generi alimentari a lunga conservazione che finiranno sulle tavole delle centinaia di famiglie assistite ogni anno dal Banco Alimentare della Calabria. Tra i beni, anche una grande quantità di alimenti per la prima infanzia, particolarmente costosi e utili alla crescita dei più piccoli.

"In molti punti vendita - afferma Gianni Romeo, direttore del Banco Alimentare della Calabria - abbiamo incontrato persone che si scusavano con lo sguardo dispiaciuto della loro impossibilità a donare qualcosa in più: segno di una generosità, di una preoccupazione per gli altri, di un attaccamento alla Colletta, ma anche di prospettive preoccupanti. Anche quest'anno abbiamo registrato la partecipazione di tante scuole, 65 in tutta la regione: i ragazzi, dai più piccoli della scuola dell'infanzia ai più grandi delle scuole superiori hanno dato il loro contributo con l'entusiasmo di sempre, segno di come le nuove generazioni siano sensibili ai temi della solidarietà e della lotta allo spreco alimentare".

Inoltre, è scritto in una nota, il maltempo che ancora si sta abbattendo su tutta la Calabria, ha rappresentato un limite alle attività della Colletta che ha registrato solo una lieve flessione del donato pari a circa il 4% in meno rispetto al 2021, con un incremento però del valore raccolto, considerando che l'inflazione ha superato per gli alimenti il +13.5%. "Tutto questo - afferma Franco Falcone, presidente del Banco della Calabria - ci sprona a continuare il nostro quotidiano lavoro di raccolta e distribuzione. Come è noto la Giornata è anche e soprattutto un momento in cui ci raccontiamo e facciamo conoscere il lavoro che facciamo ogni giorno dell'anno a favore delle persone che vivono momenti di difficoltà economica".

La Colletta ora prosegue online sulle piattaforme Amazon, Carrefour, Easycoop e Esselunga. (ANSA).