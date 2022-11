Rifiuti: in Calabria 348 euro la spesa per famiglia nel 2022

(ANSA) - CATANZARO, 25 NOV - E' di 348 euro la tassa per i rifiuti pagata in media nel 2022 da una famiglia in Calabria, rispetto ai 314 della media nazionale, con alcune differenze tra i capoluoghi: si va dai 443 di Reggio Calabria ai 252 di Catanzaro. È questo il quadro che emerge dalla annuale rilevazione dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva.

In Calabria, è scritto in una nota, la tariffa è cresciuta del 7,4% rispetto al 2021, a Cosenza incremento record del 40,9%. Sul versante della raccolta differenziata, conclude la nota, "a livello regionale siamo fermi al 52,2% rispetto al 63% della media nazionale, bene Catanzaro che arriva al 70,7%".

