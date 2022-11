Covid:Calabria, 629 casi e una vittima, positività al 18,22%

(ANSA) - CATANZARO, 25 NOV - Sono 629 i nuovi contagi da Covid in Calabria dove si registra anche una vittima (3.115 da inizio pandemia). Il tasso di positività sale al 18,22% dal 15,69%. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, si registra un ricovero in meno in area medica (123) e uno in meno in terapia intensiva (7). I casi attivi sono 6.895 (-73), gli isolati a domicilio 6.765 (-71) ed i nuovi guariti 701. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.993.824 con 594.826 positivi.

A livello provinciale, i casi Covid sono così ripartiti: Catanzaro: casi attivi 1762 (17 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1740 in isolamento domiciliare); casi chiusi 101543 (101148 guariti, 395 deceduti). Cosenza: casi attivi 2204 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2144 in isolamento domiciliare); casi chiusi 173602 (172234 guariti, 1368 deceduti). Crotone: casi attivi 294 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 292 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57285 (57015 guariti, 270 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1980 (31 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1947 in isolamento domiciliare); casi chiusi 197654 (196781 guariti, 873 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 431 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 420 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50833 (50643 guariti, 190 deceduti). (ANSA).