Maltempo: bomba d'acqua a Morano, disagi a circolazione

(ANSA) - MORANO, 23 NOV - Una bomba d'acqua si è abbattuta, nella tarda serata di ieri, su Morano, all'interno del Parco nazionale del Pollino. Non si registrano danni a persone o cose, ma l'intesa precipitazione ha provocato la caduta sulla strada provinciale 241, l'arteria che collega Morano allo svincolo autostradale e a Castrovillari, di un grosso tronco d'albero creando non pochi disagi alla circolazione stradale. Alcuni allagamenti si sono verificati in contrada Campotenese.

L'emergenza è stata fronteggiata dai vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, dei carabinieri della locale stazione, degli agenti della polizia municipale e degli uomini dell'ufficio tecnico comunale. (ANSA).