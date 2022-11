Ambiente:scoperte e sequestrate nel reggino due cave abusive

(ANSA) - VARAPODIO, 23 NOV - I carabinieri forestali della Stazione di Cittanova, su mandato della Procura della Repubblica di Palmi, hanno scoperto e sequestrato, in località "Bozzara", nel Comune di Varapodio, un impianto per la lavorazione di inerti per l'edilizia e due aree ricavate in terreni agricoli trasformati in cava di estrazione del materiale. I militari, nel corso di diverse ispezioni, hanno individuato i gestori di questa attività, riconducibile a due fratelli del posto, uno dei quali proprietario dei terreni utilizzati come cava che risulta priva della prevista Autorizzazione Unica Ambientale, ubicati poco distante dall'alveo del Torrente Marro ed in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.

I due fratelli sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e sono state sequestrate le aree e le macchine movimento terra al servizio dell'impresa. (ANSA).