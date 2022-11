Emergency: apre "Negozio di Natale" a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 22 NOV - Sarà inaugurato il 26 novembre alle 17 e resterà in funzione fino al 24 dicembre il "Negozio di Natale" che Emergency aprirà a Catanzaro su corso Mazzini 212.

Nel negozio saranno messi in vendita tappeti tessuti a mano e tavolini intarsiati realizzati da artigiani afgani, accessori creati grazie a materiale di recupero, manufatti provenienti da tutto il mondo, dolci natalizi e altre idee regalo con il logo di Emergency. I proventi delle vendite garantiranno il diritto alla cura per chi è vittima di guerra e povertà.

Tra i prodotti in vendita i anche dolci alla mandorla ed al pistacchio realizzati dai ragazzi del carcere minorile di Malaspina, a Palermo; articoli di cartoleria, tra cui penne riciclate, matite ecosostenibili e taccuini realizzati con scarti alimentari riciclati; monili decorati con inchiostri a base d'acqua e privi di solventi chimici e collane in bronzo e ceramiche con simboli che evocano la pace.

Ci saranno anche le t-shirt e felpe con il logo di Emergency e con i disegni contro la guerra. (ANSA).