Covid: in Calabria balzo nuovi contagi, da 204 a 795

(ANSA) - CATANZARO, 22 NOV - Balzo dei nuovi contagi per Covid in Calabria. Si è passati, infatti, dai 204 di ieri ai 795 di oggi, con il dato complessivo che raggiunge quota 593.170. I nuovi decessi sono quattro, uno in più rispetto a ieri, portando a 3.113 il totale dei morti dall'inizio dell'epidemia. Aumenta anche il tasso di positività, dal 13,59 al 16,60%, con 4.788 tamponi effettuati (totale 3.983.247). In calo i ricoveri ospedalieri, sette in meno nei reparti ordinari (totale degenti 128) e uno nelle rianimazioni (cinque). I casi attivi sono 6.838 (-17), gli isolati a domicilio 6.705 (-9) ed i nuovi guariti 808 (totale 583.219).

I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

A livello provinciale i casi sono così distribuiti.

- Catanzaro: casi attivi 1.806 (24 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.778 in isolamento domiciliare); casi chiusi 101.075 (100.681 guariti, 394 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 2.306 (61 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.245 in isolamento domiciliare); casi chiusi 172.998 (171.631 guariti, 1.367 deceduti).

- Crotone: casi attivi 265 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 262 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57.191 (56.921 guariti, 270 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 1.770 (24 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.745 in isolamento domiciliare); casi chiusi 197.376 (196.503 guariti, 873 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 463 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 449 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50.687 (50.497 guariti, 190 deceduti). (ANSA).