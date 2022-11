Carabinieri: a Catanzaro la celebrazione della Virgo Fidelis

(ANSA) - CATANZARO, 21 NOV - I carabinieri della Calabria hanno celebrato a Catanzaro, nella basilica dell'Immacolata, la "Virgo Fidelis", Patrona dell'Arma, e commemorato contestualmente l'81° anniversario della Battaglia di Culqualber" e la "Giornata dell'orfano".

La ricorrenza è stata celebrata con una messa officiata dall'Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, monsignor Claudio Maniago e dal Cappellano Militare, don Vincenzo Ruggiero, alla presenza del comandante della Legione, Generale di Brigata Pietro Salsano, e degli ufficiali del suo Stato maggiore, del Comandante provinciale di Catanzaro e di una rappresentanza del personale in servizio anche dei reparti speciali e di militari in congedo appartenenti all'Associazione Nazionale Carabinieri, oltre che delle vedove e degli orfani dei carabinieri caduti in servizio.

Alla celebrazione hanno preso parte coro "Shemà Israel", diretto dai maestri Laura Screnci e Stefano Scozzafava, ed il maestro organista Maria Comità.

Il generale Salsano, nel suo intervento, ha sottolineato "l'importanza della ricorrenza della Virgo Fidelis come occasione per consolidare lo spirito di corpo e la comunione d'intenti all'interno della Benemerita". Salsano ha rivolto un pensiero anche alla "Giornata dell'Orfano", "quale momento - ha detto - per non dimenticare il sacrificio dei tanti carabinieri caduti in servizio e la dura prova di vita che affrontano quotidianamente le loro famiglie". (ANSA).