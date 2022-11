Contraffazione:sequestrate 130 borse con falsi marchi lusso

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 19 NOV - Due ambulanti extracomunitari che esponevano per la vendita merce di illecita provenienza sono stati scoperti e denunciati a Reggio Calabria dalla Polizia locale. Gli agenti, nell'ambito di alcuni servizi mirati all'interno del mercato settimanale di località Botteghelle, hanno sottoposto a sequestro circa 130 borse contraffatte recanti marchi falsi di prestigiose case di moda come Gucci, Luois Vuitton e Chanel.

Per i due venditori ambulanti è scattata anche una sanzione amministrativa, come previsto dal codice del commercio, pari ad oltre 5 mila euro ciascuno per essere risultati, entrambi, privi di autorizzazione alla vendita presso l'area mercatale. (ANSA).