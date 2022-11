Maltrattamenti in famiglia, un arresto a Crotone

(ANSA) - CROTONE, 16 NOV - Avrebbe in più occasioni offeso e minacciato la compagna ma anche la madre e la figlia della donna utilizzando in taluni casi anche dei coltelli che aveva in casa.

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Crotone dalla Polizia di Stato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi o oggetti atti ad offendere. L'arresto, eseguito dagli agenti della Squadra mobile e dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, è stato fatto in esecuzione di una ordinanza emessa dal Gip di Crotone su richiesta della Procura.

Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia della compagna e in seguito ad interventi effettuati dalla Polizia negli ultimi mesi nell'abitazione della coppia. In almeno tre episodi, infatti, si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine che hanno allontanato l'uomo dall'abitazione familiare mentre, in una circostanza, l'arrestato ha anche opposto resistenza nei confronti dei poliziotti. (ANSA).