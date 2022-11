Droga: nascondeva hascisc dentro l'aspirapolvere, arrestato

(ANSA) - COSENZA, 16 NOV - Aveva nascosto circa 180 grammi di hascisc dentro un aspirapolvere: un cinquantaquattrenne è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari dai carabinieri della stazione Cosenza Centro con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno trovato la droga contenuta in tre distinti involucri inseriti all'interno dell'elettrodomestico, assieme ad un bilancino e alla somma di mille euro tutta in banconote di piccolo taglio.

(ANSA).