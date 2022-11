Incendio in abitazione a Nocera Terinese, salvato 87enne

(ANSA) - NOCERA TERINESE, 15 NOV - Un pensionato di 87 anni è stato tratto in salvo dai carabinieri a Nocera Terinese dopo che nella sua abitazione si era sviluppato un incendio.

I militari, per raggiungere e salvare l'anziano, si sono dovuti arrampicare lungo la parete della casa, saltando da una balaustra ad una tettoia per poi raggiungere una finestra dalla quale hanno fatto uscire l'anziano, salvandolo dalle fiamme che stavano per avvolgerlo.

Una volta che i carabinieri hanno portato in salvo l'uomo, sono sopraggiunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'intera area.

Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, l'ipotesi più verosimile è che l'incendio si sia sviluppato da una stufa a gas. (ANSA).