Incendiato portone palazzo settecentesco a Vibo Valentia

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 12 NOV - Ignoti hanno tentato di appiccare fuoco ad una porta del settecentesco Palazzo Gagliardi, di proprietà del Comune, sito nel centro storico di Vibo, quella relativa ai locali dati in uso al "Cev", il Comitato editori vibonesi. L'episodio si è verificato questa sera intorno alle 21. Sono stati i titolari del locale attiguo a far scattare l'allarme e a spegnere le fiamme.

Duro il commento del sindaco Maria Limardo: "È un gesto deprecabile di fronte al quale la comunità Vibonese esprime tutto il suo sdegno e che non può essere qualificato come una 'bravata' dei soliti 'balordi' ma che va condannato con assoluta fermezza. Mentre esprimo solidarietà agli amici del Cev i cui locali sono stati invasi dal fumo, un grazie va ai carabinieri per il loro tempestivo intervento e a quei cittadini attivi e responsabili che hanno dato l'allarme. In queste circostanze si rimane sempre sgomenti e senza parole, speriamo che le telecamere, ormai ampiamente diffuse su tutto il territorio - ha concluso il Sindaco - possano consentire di individuare i colpevoli". (ANSA).