Auto in fiamme in una concessionaria,nessuna ipotesi esclusa

(ANSA) - CATANZARO, 12 NOV - Nessuna ipotesi viene esclusa sulla natura dell'incendio che, nella tarda serata di ieri, è scoppiato all'interno del piazzale di una concessionaria di auto in viale Europa località Germaneto a Catanzaro. Tre le auto parcheggiate nell'area e interessate dalle fiamme.

Sul posto, nelle vicinanze della cittadella regionale, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro e la polizia di Stato che ha avviato accertamenti. In particolare si stanno esaminando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'intervento dei vigili è valso a spegnere completamente il rogo e a mettere in sicurezza l'area evitando che le fiamme si propagassero. (ANSA).