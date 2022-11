Armi: trovati con fucile a canne mozze, arrestati

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 12 NOV - Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia a Reggio Calabria perché sorpresi in flagranza di reato di detenzione abusiva di arma da fuoco clandestina e del relativo munizionamento. In particolare, gli agenti di una volante, impegnati nell'attività di controllo del territorio nel quartiere Tre Mulini, hanno notato un uomo disfarsi velocemente di una busta di plastica rientrando repentinamente all'interno di un immobile. Insospettiti, i poliziotti hanno verificato il contenuto della busta, trovando un fucile cal. 12 a canne mozze, privo di segni identificativi e 38 cartucce, di cui 2 a palla unica.

Il controllo è stato quindi esteso all'interno dello stabile dove veniva accertata la presenza dei due uomini, italiani, di 32 e 29 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Al termine dell'attività i due sono stati arrestati e l'arma con il munizionamento, dopo essere state repertate da personale del gabinetto regionale di polizia scientifica, è stato sequestrato.

Il gip, all'esito dell'udienza di convalida, ha disposto la custodia in carcere per uno dei due arrestati e i domiciliari per l'altro. (ANSA).