Scontro su SS280, strada chiusa per eliambulanza su asfalto

(ANSA) - CATANZARO, 11 NOV - La strada statale 280 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente stradale che, a Lamezia Terme, in direzione Catanzaro, ha viste coinvolte due auto ed ha provocato il ferimento dei due conducenti, un uomo ed una donna. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi. Tra l'altro, sul posto è intervenuta anche l'eliambulanza che è atterrata proprio sulla sede stradale. Il suo intervento, comunque, non è stato necessario.

Per cause in corso di accertamento, le due auto, una Seat Arona ed una Audi A4 SW, sono venute a contatto e poi si sono ribaltate. I conducenti sono stati soccorsi dal Suem 118 e portati in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, polizia stradale per gli accertamenti e personale Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale.

Attualmente la strada è stata riaperta la carreggiata in direzione Lamezia Terme mentre per il capoluogo si procede su unica corsia. (ANSA).