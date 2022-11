Gastronomia:"Congrega Tre colli", Palanca associato onorario

(ANSA) - CATANZARO, 11 NOV - Il Consiglio direttivo dell'associazione di Catanzaro "Antica Congrega Tre Colli", convocato dal presidente Francesco Bianco, ha deliberato l'ingresso, in qualità di "associato onorario" dell'ex calciatore Massimo Palanca.

"Il voto unanime - è detto in un comunicato - è la dimostrazione evidente di quanto rappresenti un privilegio potere annoverare tra gli onorari dell'associazione un atleta che ha letteralmente deliziato migliaia di tifosi giallorossi negli anni in cui ha militato nella squadra cittadina, prima tra il 1974-'81 e poi tra il 1986 e il 1990. Un autentico baluardo della Catanzaro calcistica che ha elevato agli onori della cronaca la maglia giallorossa. Non è stato certamente un caso se un esperto del calibro di Sandro Ciotti definì Palanca 'uno dei migliori sinistri d'Europa', realizzando ben 13 gol da calcio d'angolo, record rimasto ad oggi imbattuto. Massimo Palanca, oltre ad essere un simbolo del calcio migliore, è stato ed è tuttora un esempio di sport nella vita. Il suo attaccamento alla maglia del Catanzaro ed alla comunità catanzarese lo rende un fulgido modello di umiltà e di autentica vicinanza ad un'intera città che non ha mai dimenticato. Non da ultimo, Massimo Palanca è da sempre un grande estimatore dell''Illustrissimo Morzello', il piatto più importante della cucina tipica catanzarese".

"E' un orgoglio, quindi, per l''Antica Congrega Tre Colli' - conclude la nota - avere nella sua 'squadra' un fuoriclasse di tale livello". (ANSA).