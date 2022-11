Droga: sequestrati Crotone 2,2 kg di marijuana, un arresto

(ANSA) - CROTONE, 11 NOV - Oltre 2 chili di marijuana sono stati scoperti e sequestrati a Crotone dalla Polizia di Stato che ha arrestato una persona con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, nel corso di servizi di controllo del territori e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo, hanno notato nel centro della città un uomo di 32 anni, con precedenti specifici, mentre usciva da uno stabile in stato di abbandono. Alla vista vista degli agenti, il trentaduenne ha lasciato cadere per terra una busta e tentando di darsi alla fuga ma è stato subito raggiunto e bloccato.

All'interno del sacchetto è stato trovato un involucro contenente marjuana. Il controllo è stato esteso all'edificio da cui l'uomo era stato visto uscire consentendo di trovare altri involucri, contenenti ulteriore sostanza dello stesso tipo per un totale di 2,20 chili. (ANSA).