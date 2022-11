Covid: in Calabria 550 nuovi contagi e 4 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 11 NOV - In Calabria, nelle ultime 24 ore, sono state riscontrate 550 nuove positività al Covid, con il tasso che resta sostanzialmente stabile: il 17,53% contro il 17,76% di ieri. Quattro le vittime, con il totale che sale a 3.089 da inizio pandemia. Negli ospedale - nel saldo tra ingressi e uscite - ci sono quattro ricoveri in più in area medica (123) e 2 in meno in terapia intensiva (5). I casi attivi sono 6.876 (-385), gli isolati a domicilio 6.748 (-387) ed i nuovi guariti 931. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.947.513 con 587.161 positivi.

