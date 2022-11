Polizia locale rimuove a Catanzaro 30 veicoli abbandonati

(ANSA) - CATANZARO, 09 NOV - "Sono oltre trenta i veicoli in stato di abbandono, privi di targa e di componenti essenziali della carrozzeria, che sono stati rimossi a Catanzaro dalla Polizia locale nelle ultime settimane su tutto il territorio comunale". Lo riferisce, in una nota, l'ufficio stampa del Comune.

"La task force - si aggiunge - è stata voluta ed intensificata dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle attività di presidio e di tutela del decoro urbano". "L'operazione di controllo e di rimozione di auto e moto abbandonate in città - afferma l'assessore alla Sicurezza, Marinella Giordano - risponde alla necessità di preservare l'immagine e la sicurezza della città attraverso un continuo monitoraggio dei vigili urbani o interventi a seguito di segnalazioni pervenute.

Un'attività che si è rafforzata nell'ultimo periodo allo scopo di lanciare un segnale preciso e forte di attenzione e di responsabilità da parte dell'Amministrazione ed un monito a tutti i cittadini al fine di limitare il deprecabile fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei veicoli. Grazie a questa azione meritoria, inoltre, è stato possibile recuperare alla pubblica fruizione aree o spazi destinati alla sosta, liberandoli dall'ingombro di mezzi abbandonati da diverso tempo".

"La Polizia locale - si afferma ancora nella nota - ha inoltre identificato, tramite la targa, i proprietari di ulteriori venti mezzi, ai quali è stata notificata formale diffida per il ritiro degli stessi. Se i proprietari non dovessero rispondere entro i termini di legge, i veicoli saranno rimossi ed ai cittadini interessati verrà elevata una multa di circa 1.600 euro".

