Migranti:"Rise Above" a R.Calabria, sbarco non prima delle 7

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 07 NOV - Non avranno inizio prima delle 7 di domattina, secondo quanto si è appreso, le operazioni di sbarco dalla nave "Rise Above" della ong "Mission Lifeline" con a bordo 89 migranti di varie nazionalità. L'imbarcazione è stata ferma per diversi giorni davanti alla costa orientale della Sicilia ed è rimasta bloccata a causa del divieto di sbarco.

L'arrivo della nave nel tratto di mare antistante il porto è previsto in nottata, ma l'ingresso dell'imbarcazione nello scalo e le operazioni di sbarco dei migranti cominceranno soltanto con la luce del giorno.

Stando alle informazioni fornite dalla "Missione Lifeline", il gruppo di migranti è composto da 55 adulti, tra cui 19 donne, e 34 minori, 8 dei quali di età inferiore ai 7 anni. (ANSA).