Dissesti edificio, sindaco Rende proroga chiusura scuola

(ANSA) - RENDE, 07 NOV - È stata prorogata fino a giovedì la chiusura della scuola primaria della frazione "Santo Stefano" di Rende disposta dopo che si sono verificati dissesti del pavimento e di una parete al terzo piano dell'edificio che ospita l'istituto.

La decisione è stata presa dal sindaco, Marcello Manna, che ha emesso un'ulteriore ordinanza in cui si afferma che "nel corso del sopralluogo effettuato in data odierna nella scuola sono state rilevate alcune problematiche che necessitano di ulteriori approfondimenti di tipo analitico, da supportare con adeguate indagini strutturali e sui materiali. Occorre, dunque, prorogare la chiusura della scuola al fine di definire il cronoprogramma delle verifiche di sicurezza necessarie e, nello stesso tempo, individuare la forma più appropriata (doppi turni in altro edificio scolastico, trasferimento in altro immobile) per garantire la continuità didattica nelle more che vengano completate le attività di verifica". (ANSA).