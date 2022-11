Covid:calano contagi, tasso e decessi, ma aumentano ricoveri

(ANSA) - CATANZARO, 06 NOV - Diminuiscono in Calabria i contagi da Covid, che passano dai 546 di ieri a 443. In calo anche il tasso di positività, dal 16,93 al 16.43%, ed i decessi, da 3 ad uno. Complessivamente, dall'inizio dell'epidemia, le persone che hanno contratto il virus sono state 584.470, mentre i morti sono stati 3.073. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 2.697, in calo rispetto a ieri, quando erano stati 3.225 (totale 3.930.928). I ricoveri sono 3 in più nei reparti ordinari (dato complessivo 130) ed uno in più nelle rianimazioni (6). I guariti sono 256 (totale 573.403), gli attualmente positivi 7.994 (+186) e gli isolati a domicilio 7.858 (+182).

I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione e redatto sulla base delle comunicazioni fornite dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

(ANSA).