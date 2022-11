Calcio:poliziotto aggredito a Catanzaro, persona in Questura

(ANSA) - CATANZARO, 06 NOV - È stata identificata la persona che nel corso dell'incontro di calcio tra il Catanzaro ed il Crotone, nella curva dello stadio "Ceravolo" occupata dai tifosi ospiti, ha aggredito un ispettore di polizia colpendolo, a quanto risulta, con una cinghia e provocandogli una ferita alla testa per la quale è stato necessario applicargli alcuni punti di sutura.

Il responsabile dell'aggressione, che è un noto tifoso del Crotone, è stato portato in Questura e la sua posizione è in questo momento al vaglio degli investigatori, che stanno valutando quale provvedimento adottare nei suoi confronti.

