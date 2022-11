Covid: in Calabria 546 nuovi contagiati e tre morti in più

(ANSA) - CATANZARO, 05 NOV - Sono 546 i nuovi contagiati da Covid in Calabria nelle ultime 24 ore. Un dato di poco inferiore rispetto a ieri, quando erano stati 560. Le persone che hanno contratto il virus sono complessivamente 584.027. Aumenta il tasso di positività, dal 15,44 al 16,93, con 3.225 tamponi effettuati (totale 3.928.231). Ci sono 3 decessi in più, con il totale dei morti che raggiunge quota 3.072.

Per quanto riguarda i ricoveri, se ne registrano 2 in più nei reparti ordinari (totale 127) ed uno in meno nelle rianimazioni (5).I nuovi guariti sono 649 (totale 573.147), gli attualmente positivi 7.808 (-107) e gli isolati a domicilio 7.676 (-108).

I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano della Regione stilato sulla base delle comunicazioni fornite dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali. (ANSA).