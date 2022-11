Undicenne scomparsa in Calabria, ricerche ancora senza esito

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 03 NOV - Non hanno prodotto ancora alcun esito le ricerche della bambina di 11 anni scomparsa nel tardo pomeriggio a Lamezia Terme. La bambina, nel momento in cui è sparita, si trovava nella pizzeria gestita dai genitori a "Nicastro" di Lamezia, intenta a svolgere i compiti di scuola.

I carabinieri stanno proseguendo le attività di rastrellamento che, dopo essere concentrate in un primo tempo nell'area circostante la pizzeria in cui si trovava la bambina, sono state estese successivamente ad un'area più vasta. Le ricerche vengono condotte con l'ausilio di unità cinofile.

I militari confermano che l'ipotesi investigativa che continua ad essere seguita è quella di un allontanamento volontario. Non si esclude, tra l'altro, che la bambina si possa essere allontanata in compagnia di un altro minore, ma mancano ancora riscontri oggettivi a questa ipotesi.

I genitori della bambina, sentiti dagli investigatori, avrebbero riferito che la figlia, prima della scomparsa, appariva tranquilla e non aveva dato segni di inquietudine o disagio. Il padre e la madre della piccola, inoltre, avrebbero escluso che la figlia sia stata raggiunta nella pizzeria da uno o più ragazzi insieme ai quali poi si sarebbe allontanata.

I carabinieri continuano ad escludere, comunque, che la bambina possa essere stata rapita. (ANSA).