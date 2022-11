Covid: in Calabria 223 contagi e un decesso, tasso al 14,25%

(ANSA) - CATANZARO, 02 NOV - Sono 223 - in sensibile calo rispetto a ieri quando erano 807 - i contagi riscontrati in Calabria nelle ultime 24 ore a fronte di un numero ridotto, 1.565, di tamponi processati e con un tasso di positività che dal 17,36 è sceso al 14,25%. C'è da registrare un decesso che porta il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 3.066. Aumentano i ricoveri nei reparti di cura,+ 6 (130) mentre restano stabili quelli nelle terapie intensive (6).

I guariti ammontano a 570.768 (+356); gli attualmente positivi sono 8.208 essendo diminuiti di 134 e gli isolati a domicilio risultano 8.072 (-140).

Ad oggi in Calabria - secondo i dati comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - le persone risultate positive al Coronavirus sono 582.042 (+). Il totale dei tamponi eseguiti, invece, è pari a 3.916.653. (ANSA).