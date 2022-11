Covid: in Calabria oltre il triplo i nuovi contagi

(ANSA) - CATANZARO, 01 NOV - Balzo in avanti dei nuovi contagi da Covid che, rispetto a ieri, si sono più che triplicati, passando da 240 a 807 (totale, dall'inizio dell'epidemia, 581.819). Conseguenza del maggior numero di tamponi che sono stati effettuati, 4.648 rispetto a 1.865 (cifra complessiva 3.915.088 ) Il tasso di positività è aumentato dal 12,87 al 17,36%. I nuovi decessi sono due, lo stesso numero di ieri (totale 3.065). Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri ospedalieri, se ne registrano quattro in meno in area medica (totale 124), mentre restano stabili a sei quelli nelle rianimazioni.

I casi attivi sono 8.342 (-578), gli isolati a domicilio 8.212 (-574) ed guariti 1.383 (totale 570.412).

I dati sull'incidenza dell'epidemia sono riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni fornite dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali. (ANSA).