Governo:Maria Tripodi e Wanda Ferro sottosegretari calabresi

(ANSA) - CATANZARO, 31 OTT - Maria Tripodi e Wanda Ferro sono i due sottosegretari calabresi nominati nel Governo presieduto da Giorgia Meloni, la prima al Ministero degli Esteri e la seconda al Ministero dell'Interno.

Maria Tripodi, 40 anni, nata a Melito Porto Salvo, è stata deputata, in quota Forza Italia, nella scorsa legislatura. Nelle elezioni politiche del 25 settembre scorso non è stata rieletta in Parlamento. È laureata in Scienze politiche, con specializzazione in Relazioni internazionali.

Wanda Ferro, 54 anni, di Catanzaro, laureata in Lettere moderne, è stata eletta deputata in quota Fratelli d'Italia nelle scorse elezioni dopo avere occupato la stessa carica nella precedente legislatura. Sempre nella scorsa legislatura, Wanda Ferro è stata segretaria della Commissione parlamentare antimafia.

(ANSA).