Governo: Occhiuto, Mangialavori escluso per vicenda surreale

(ANSA) - CATANZARO, 31 OTT - Buon lavoro a tutti i sottosegretari del Governo Meloni. Un in bocca al lupo particolare agli esponenti calabresi all'interno dell'esecutivo.

In questo elenco manca un nome, quello di Giuseppe Mangialavori, escluso ingiustamente per una vicenda surreale. Ne sono davvero dispiaciuto". Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, di Forza Italia. (ANSA).