Covid: Calabria, calano casi attivi e tasso di positività

(ANSA) - CATANZARO, 31 OTT - Sono 240, con 1.865 tamponi fatti, i contagi da Covid in Calabria nelle ultime 24 ore. Un calo fisiologico visto il fine settimana, che porta il tasso di positività a calare dal 16,22 al 12,87%. Due le vittime, contro le zero di ieri, con il totale che sale a 3.063 da inizio pandemia. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, ci sono 5 ricoveri in più in area medica (128) mentre restano stabili a 6 quelli in rianimazione. I casi attivi sono 8.920 (-234), gli isolati a domicilio 8.786 (-239), e i nuovi guariti sono 472. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi fatti è di 3.910.440 con 581.012. (ANSA).