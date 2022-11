Ambiente:"Puliamo il mondo",successo iniziativa Costa Viola

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 31 OTT - Centinaia di studenti hanno partecipato all'iniziativa "Puliamo il mondo" promossa dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con la collaborazione di Legambiente e delle Amministrazioni comunali di Villa San Giovanni, Bagnara e Palmi e mirata a ripulire le spiagge della Costa Viola.

Il progetto, finanziato dal Por Calabria Fesr/Fse 2014/2020 si è anche avvalso del contributo delle Associazioni di volontariato della zona e dei docenti e degli studenti dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Villa S. Giovanni, dell'Istituto di Istruzione Superiore E. Fermi di Bagnara e degli istituti comprensivi Ugo Foscolo di Bagnara e San Francesco di Palmi.

"Appuntamento alle 9 a Villa San Giovanni per 50 ragazzi e i docenti dell'Istituto "Giovanni XXIII", e i volontari delle associazioni del territorio, che di buona lena - è detto in una nota - hanno lavorato fino alle 10, ripulendo la spiaggia di San Gregorio, sotto il promontorio di Santa Trada raccogliendo vari sacchi di rifiuti di ogni genere, anche di ferro.

All'appuntamento di Palmi la presenza dei volontari delle associazioni e dei comitati civici di Rovaglioso e di Scinà hanno reso possibile una proficua pulizia dell'area, in cui sono stati raccolti rifiuti differenziati di plastica, vetro e ingombranti. In prima linea con le maniche rimboccate anche il sindaco di Palmi e Consigliere metropolitano Giuseppe Ranuccio, insieme ai colleghi della Giunta comunale. Presente anche una rappresentanza della Guardia Costiera". "Grande risposta anche a Bagnara - riporta la nota - da parte del territorio e affluenza di partecipanti all'iniziativa. Circa 190 ragazzi dell'istituto comprensivo Foscolo accompagnati dal dirigente Renato Scutellà e dai docenti sono stati accolti dal sindaco Adone Pistolesi e dai componenti della giunta tra cui l'assessore all'Ambiente Gramuglia. Cartelloni colorati e manifesti accuratamente preparati dai ragazzi hanno fatto da cornice all'evento.

Presenti inoltre i volontari della Croce Rossa e tanti altri volontari delle associazioni del territorio che con in clima di festa hanno lavorato fino alle 12,30 ripulendo la spiaggia del lungomare raccogliendo vari sacchi di rifiuti di ogni genere".

(ANSA).