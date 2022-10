Carabinieri: Catanzaro, presentato calendario 2023 dell'Arma

(ANSA) - CATANZARO, 29 OTT - E' stato presentato a Catanzaro, dal Comandante provinciale, colonnello Giuseppe Mazzullo, il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri 2023.

La presentazione, segue quella, avvenuta nella cornice dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, alla presenza del Comandante generale, generale di Corpo d'armata Teo Luzi.

"Il calendario storico dei carabinieri, giunto ormai alla 90ma edizione - è detto in una nota - ha come protagonista la natura, da sempre tra le priorità assolute dell'Arma. In un contesto in cui l'ambiente è la risorsa più preziosa da salvaguardare, l'edizione 2023 è stata interamente dedicata alla tutela ambientale. Basti pensare che già nelle Regie Patenti del 1816 al capo V, n.34, si legge: arrestare i devastatori di boschi, o di qualunque raccolto delle campagne, come pure tutti coloro, che fossero stati trovati nell'atto di guastare le strade, gli alberi piantati lungo d'esse, siepi, fossi, e simili, […]. L' impegno dei Carabinieri non si ferma alla prevenzione e alla repressione di reati e di illegalità ad impatto ambientale, ma ritiene altrettanto fondamentale il dialogo continuo con le nuove generazioni e per la prima volta nella storia dell'Arma, la copertina del Calendario diventa un NFT, una contemporanea opera di cryptoarte estrapolata dal Calendario fisico e resa digitale, animata, certificata. Le opere saranno acquistabili tramite Charity Stars www.charitystars.com . Il ricavato delle vendite verrà devoluto alla struttura complessa di pediatria oncologica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano".

(ANSA).