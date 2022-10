Alimentare: Cosenza, inaugurata la Festa del Cioccolato

(ANSA) - COSENZA, 29 OTT - "Spero che questa festa sia la prima di una lunga serie e che soprattutto possa incontrare il gradimento della città per come è sempre stato, rivitalizzando e mettendo anche in mostra un'altra parte della città che è la parte più importante, perché qui si trova il centro della vita amministrativa ed anche perché Piazza dei Bruzi congiunge la parte storica con la parte nuova di Cosenza e questo per noi ha un valore significativo. E la Festa del cioccolato deve sancire ed esaltare questo valore". Lo ha detto il sindaco di Cosenza Franz Caruso in occasione dell' inaugurazione della 19ma edizione della Festa del cioccolato, promossa dalla Cna in partenariato con il Comune e con Publiepa.

Caruso, è detto in un comunicato, ha molto apprezzato anche le attività laboratoriali che sono state allestite dall'organizzazione attorno alla Festa. "Un momento - ha detto - di sperimentazione dell'utilizzo del cioccolato. I laboratori presenti in Piazza dei Bruzi non devono servire solo e soltanto per favorire il consumo e l'assaggio del cioccolato classico e tradizionale, ma rappresentano anche un elemento innovativo e di modernizzazione del cioccolato che qui si sperimenta e viene anche testato dal gusto dei visitatori. Questo conferisce ulteriore importanza alla Festa perché non si risolve esclusivamente nella vendita del prodotto, ma diventa un momento di esaltazione della ricerca che, attraverso il cioccolato, i nostri artigiani e maestri cioccolatieri riescono a promuovere anche per il territorio".

"Siamo portati a pensare - ha sostenuto ancora il sindaco di Cosenza -che dopo un periodo difficile quale è stato quello della pandemia, in un momento drammatico che coinvolge l'Europa, con la guerra in Ucraina, sia importante osare un po' di più e osare significa anche sperare che il futuro possa essere diverso e migliore. E' questo uno spaccato di partecipazione importante, per la città, ma anche per la provincia che ci segue e ci spinge ad andare oltre, anche perché va ricordato che Cosenza non è solo la città capoluogo e quindi un luogo fisico circoscritto, ma rappresenta per tutta la nostra provincia un luogo di grande attrazione". (ANSA).