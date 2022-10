Incidenti stradali: auto finisce contro guardrail, un morto

(ANSA) - SAN MARCO ARGENTANO, 28 OTT - Un uomo di 31 anni è morto in un incidente stradale autonomo avvenuto sulla strada statale 283 var "della Stazione di San Marco Roggiano", nel Cosentino.

La vittima era alla guida di un'auto che, per cause in corso di accertamento, è sbandata finendo contro un guardrail.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine. Presenti anche squadre Anas impegnate nella gestione del traffico e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. In direzione innesto strada provinciale 123, nel territorio di San Marco Argentano, fa sapere l'Anas, è stato istituito il senso unico alternato. (ANSA).