Covid: in Calabria cala tasso di positività, due vittime

(ANSA) - CATANZARO, 28 OTT - Tasso di positività in calo in Calabria dove si registrano 619 contagi e tre decessi - uno dei quali segnalato oggi ma avvenuto il 19 ottobre - con il totale delle vittime che sale a 3.060. Il tasso scende al 17,01% dal 22,25%. Negli ospedali - nel saldo tra ingressi e uscite - aumenta di uno il numero dei ricoverati in area medica (133), mentre restano stabili a 4 in terapia intensiva. I casi attivi sono 9.556 (-235), gli isolati a domicilio 9.419 (-236) ed i nuovi guariti 852. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.902.548 con 579.770 positivi.

