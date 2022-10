Morti in incendio Catanzaro: Arcivescovo celebrerà funerali

(ANSA) - CATANZARO, 27 OTT - Sarà l'Arcivescovo metropolita di Catanzaro, monsignor Claudio Maniago, a celebrare domani i funerali dei fratelli Saverio, Aldo e Mattia Corasoniti, di 22, 15 e 12 anni, morti nella notte tra il 21 e il 22 ottobre nell'incendio dell'appartamento in cui dormivano in una palazzina popolare del capoluogo, nel quartiere Pistoia. Le esequie si svolgeranno alle 15 nella Basilica dell'Immacolata.

Per la giornata di domani il sindaco, Nicola Fiorita, ha proclamato il lutto cittadino. (ANSA).