Droga: trovato con eroina e marijuana, arrestato

(ANSA) - MILETO, 27 OTT - Aveva in casa eroina e marijuana pronta per lo spaccio ma è stato arrestato dalla polizia. E' accaduto a San Giovanni di Mileto nel corso di una serie di controlli finalizzati al contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti.

Da giorni personale della Squadra Mobile stava osservando dei movimenti sospetti e, nel corso della mattina di martedì scorso, ha effettuato una perquisizione nell'abitazione di un uomo rinvenendo eroina, circa 1 etto di marijuana già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento, degli involucri da immettere poi nel mercato della droga e 710 euro, sequestrati, quali provento dell'attività criminosa.

Al termine dell'attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga. (ANSA).