Covid: in Calabria 688 casi e 3 vittime, calano i ricoverati

(ANSA) - CATANZARO, 27 OTT - Sono 688 i nuovi contagi da Covid 19 in Calabria dove si registrano anche 3 vittime, con il totale da inizio pandemia che arriva a 3.058. Il tasso di positività sale lievemente passando dal 16,05% di ieri al 17,54%. Nel saldo tra ingressi e uscite, calano di 5 i ricoverati in area medica (132) e di 1 in terapia intensiva (4).

I casi attivi sono 9.791 (-1), gli isolati a domicilio 9.655 (+5) ed i nuovi guariti 686. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.898.909 con 579.151 positivi. (ANSA).