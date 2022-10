Autofficina abusiva sequestrata da Guardia Costiera Soverato

(ANSA) - SOVERATO, 27 OTT - Un'autofficina è stata sequestrata nei giorni scorsi a Soverato da militari della Guardia costiera. A richiamare l'attenzione dei militari è stata la considerevole quantità di rifiuti, di cui molti di natura pericolosa, disordinatamente ammassati sia nell'area circostante che all'interno dei manufatti adibiti ad officina meccanica. In particolare sono stati trovati: olio esausto stivato in fusti a non perfetta tenuta posizionati direttamente sul terreno tanto che l'area circostante risultava intrisa di liquido scuro; pezzi di ricambio di auto e bici fuori uso; materiale plastico di vario genere; batterie esauste; materiale metallico arrugginito; rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; pneumatici fuori uso; tubi in plastica; filtri olio e gasolio fuori uso.

Dal controllo è stata riscontrata anche la carenza di idonei sistemi di captazione delle acque meteoriche che, a contatto con i rifiuti situati all'esterno, dilavandone le parti inquinanti, si riversano sul nudo terreno. E' emerso inoltre che, sebbene situata sul demanio marittimo, la struttura era sprovvista delle autorizzazioni integrando quindi anche il reato di occupazione abusiva di 220 metri quadri di suolo demaniale marittimo.

L'itera area, i manufatti, le attrezzature e tutti i rifiuti sono stati posti sotto sequestro penale e l'utilizzatore è stato denunciato all'autorità giudiziaria. (ANSA).