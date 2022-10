Migranti: nuovo sbarco a Roccella Ionica, arrivati in 64

(ANSA) - ROCCELLA IONICA, 26 OTT - Nuovo sbarco di migranti nel Porto di Roccella Ionica. Nel tardo pomeriggio, dopo un'operazione di soccorso in mare compiuta dalla Guardia costiera di Roccella, si è verificato l'arrivo di 64 profughi di varie nazionalità e tutti di sesso maschile. Tra i migranti diversi minori non accompagnati. Prima di giungere a Roccella i migranti si trovavano a bordo di una piccola barca a vela in avaria intercettata dalla Guardia costiera a circa 20 miglia di distanza dalla costa della Locride. Dopo lo sbarco, i migranti sono stati momentaneamente sistemati nella tensostruttura realizzata tempo fa al Porto di Roccella e gestita dai volontari della Croce rossa e della Protezione civile. Con lo sbarco di oggi è salito a 63 il numero degli arrivi nel solo porto di Roccella dall'inizio dell'anno. (ANSA).