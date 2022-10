Medaglia d'oro a caporal maggiore "Vittima del terrorismo"

(ANSA) - COSENZA, 26 OTT - Il Prefetto della provincia di Cosenza, Vittoria Ciaramella, ha consegnato il Diploma onorifico e la Medaglia d'Oro di "Vittima del terrorismo" al Caporal Maggiore scelto dell'Esercito Italiano, Floro Guarna, in servizio al Primo Reggimento Bersaglieri di Cosenza, ferito durante una missione del suo reparto nella zona di Bala Baluk, in Afghanistan il 25 luglio 2009.

Alla cerimonia hanno partecipato i familiari di Guarna il comandante del Primo Reggimento Bersaglieri di Cosenza, colonnello Francesco Ferrara e Orazio Berardi, sindaco di Mangone, comune di residenza di Guarna.

Il Decreto del presidente della Repubblica di conferimento del Diploma onorifico e della Medaglia d'Oro è datato 16 marzo 2022.

Nella motivazione di assegnazione del diploma è scritto che Guarna "comandante di squadra di fucilieri capocarro, nel corso di un'operazione nell'area di Bala Baluk (Afghanistan), veniva fatto segno a fuoco da parte di insorti che ingaggiavano la sua unità armati di razzi e armi portatili. Gravemente ferito, incurante del dolore, organizzava con perizia e coraggio - è scritto nel testo - il ripiegamento della squadra verso una posizione di sicurezza atta a preservare l'incolumità dell'equipaggio e solo dopo aver assolto il compito, stremato, si accasciava. Con il suo comportamento, ha contribuito a elevare il prestigio dell'Esercito Italiano in un contesto internazionale". (ANSA).