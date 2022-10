Reflui sversati senza autorizzazione, sequestrato depuratore

(ANSA) - CROTONE, 25 OTT - I carabinieri forestale di Crotone, in collaborazione con il Nipaaf e l'Arpacal, hanno sequestrato l'impianto di depurazione di un villaggio turistico di Isola Capo Rizzuto.

I militari, infatti, durante un servizio di prevenzione in materia ambientale, hanno rilevato che il depuratore ad uso della struttura turistica sversava i propri reflui in assenza di autorizzazione valida perché scaduta. Rilevata, inoltre, la mancanza di nulla osta ambientali e il deposito non autorizzato dei fanghi ottenuti dal processo di depurazione.

L'impianto, ad uso esclusivo del villaggio, è situato a pochi metri dalla costa dello Ionio crotonese in una zona vincolata paesaggisticamente. Oltre al depuratore, il sequestro ha riguardato anche i rifiuti presenti.

Ai responsabili della struttura è stato contestato il reato di gestione illecita di rifiuti nonché le violazioni amministrative per l'assenza di autorizzazione allo scarico e per l'omessa tenuta del registro di carico e scarico rifiuti. (ANSA).