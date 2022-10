Morti in incendio a Catanzaro, Comune pagherà spese funerali

(ANSA) - CATANZARO, 24 OTT - Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha reso noto che l'Amministrazione comunale si farà carico delle spese dei funerali di Saverio, Aldo e Mattia Corasoniti, i tre fratelli di 22, 15 e 12 anni morti nell'incendio scoppiato nella notte tra venerdì e sabato scorsi nella loro abitazione del quartiere "Pistoia".

Fiorita già nella giornata di sabato aveva annunciato il lutto cittadino in coincidenza con i funerali delle tre vittime. La data delle esequie non è stata ancora fissata in attesa dell'autopsia sui corpi dei tre fratelli che sarà eseguita dopodomani, mercoledì. (ANSA).