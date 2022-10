Nascondeva Kalashnikov e cartucce in auto, arrestato 74enne

(ANSA) - CONDOFURI, 22 OTT - A Condofuri San Carlo, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione, un 74enne. Nel corso di una perquisizione sull'autovettura risultata nella disponibilità dell'uomo, i militari hanno trovato un fucile d'assalto automatico AK-47 "Kalashnikov" calibro 7,62x39 mm con relativo caricatore contenente 20 munizioni calibro 7,62 e altre 29 munizioni del medesimo calibro, occultati all'interno di un sacco riposto nel bagagliaio.

L' arrestato, al termine delle formalità di rito è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, mentre arma e munizioni sono state sequestrate per accertamenti balistici finalizzati ad accertare se il fucile sia stato impiegato in precedenti delitti. (ANSA).